الرئيس البرازيلي عن لقائه مع بوتين: قابلتُ أحد أقوى الرجال في العالم

وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “أحد أقوى الرجال في العالم”. فيما يستمرّ التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا منذ 14 يوما، وسط تنديد وعقوبات غربية.

وحسب ما نقلته صحيفة “إستادو دي ميناس” البرازيلية، قال بولسونارو في اجتماع رسمي بالقصر الرئاسي يوم الثلاثاء:”لقد التقيت قبل أسابيع مع أحد أقوى الرجال في العالم”. مشيرا إلى زيارته الأخيرة لموسكو منتصف فيفري الماضي.

وجاء في تصريح بولسونارو عن لقائه مع بوتين:”هو الآن في صراع مع دولة مجاورة. تحدثت معه لمدة 3 ساعات. وقلت له أيها الرئيس بوتين، العالم وطننا والله فوقنا جميعا”.

وفي وقت سابق، وصف بولسونارو زيارته إلى موسكو يوم 16 فيفري، أياما قليلة قبل بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالقول إنها “رسالة للعالم بأنّ العلاقات بين البرازيل وروسيا جيّدة”.