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الرئيس البرازيلي للممثل دي كابريو.. توقف عن التدخل في شأن الأمازون

الشروق أونلاين
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الرئيس البرازيلي للممثل دي كابريو.. توقف عن التدخل في شأن الأمازون

دعا الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الممثل الامريكي الشهير ليوناردو دي كابريو أن يتوقف عن تضخيم مشاكل الأمازون.

جاء هذا الرد بعد أن شجع ممثل هوليوود والمدافع عن البيئة شباب البلاد على التصويت في الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.

وكتب دي كابريو على تويتر يوم الخميس “البرازيل موطن لغابات الأمازون وأنظمة بيئية أخرى مهمة لتغير المناخ”.

وأضاف: “ما يحدث هناك يهمنا جميعًا، وتصويت الشباب هو مفتاح التغيير من أجل كوكب صحي”.

ورد الرئيس البرازيلي، الذي تولى منصبه في عام 2019، على تويتر: “شكرًا لدعمك يا ليو! من المهم حقًا أن يصوت كل برازيلي في الانتخابات المقبلة، سيقرر شعبنا ما إذا كان يريد الحفاظ على سيادتنا على الأمازون، أو أن يحكمه محتالون يخدمون المصالح الأجنبية الخاصة”.

ووصف بولسونارو بيانات إزالة الغابات في الامازون بأنها “أكاذيب دي كابيريو” وهو أحد المساهمين في حماية غابات الأمازون المطيرة، حيث تبرع بمبلغ 5 ملايين دولار (4.1 مليون جنيه إسترليني) لجهود الحماية في عام 2019.
وواجه بولسونارو انتقادات واسعة النطاق لسياسات حكومته البيئية، واتُهم بالسماح بإزالة الغابات في المنطقة بالتسارع، وألقى دعاة الحفاظ على البيئة باللوم عليه وعلى حكومته في غض الطرف عن المزارعين وقاطعي الأشجار الذين قاموا بتطهير الأراضي في منطقة الأمازون، وهي أكبر غابة مطيرة في العالم.
وفقًا لبيانات الأقمار الصناعية الحكومية، تجاوز عدد الأشجار التي تم قطعها في منطقة الأمازون البرازيلية في جانفي من هذا العام، إزالة الغابات في نفس الشهر من العام الماضي، وفق ما جاء في موقع ” بي بي سي”.

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