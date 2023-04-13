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اقتصاد

الرئيس البرازيلي يدعو لإنشاء عملة “بريكس” كبديل عن الدولار

محمد عبد المؤمن
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الرئيس البرازيلي يدعو لإنشاء عملة “بريكس” كبديل عن الدولار
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الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا

دعا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يوم الخميس من الصين، إلى إنشاء عملة موحّدة لدول “بريكس”، لتكون بديلا عن الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية بين أعضاء المجموعة.

وقال سيلفا لدى زيارته لبنك التنمية الجديد الذي استحدثته دول “بريكس” في شنغهاي الصينية:”لماذا لا تمتلك مؤسسة مثل هذا البنك، عملة خاصة للمبادلات التجارية بين البرازيل والصين. وبين جميع دول بريكس الأخرى؟”.

وتابع الرئيس الاشتراكي للبرازيل يقول:”من قرر أن يكون الدولار (الأمريكي) هو عملة المبادلات التجارية، بعد التوقّف عن معادلته بالذهب؟”.

ووصل الرئيس البرازيلي مساء الأربعاء إلى الصين، في زيارة رسمية تهدف إلى توطيد العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في قارتي آسيا وأمريكا الجنوبية.

وتضمّ مجموعة “بريكس”، إلى جانب الصين والبرازيل، كلّ من روسيا، الهند، وجنوب إفريقيا. وهي مرشّحة للتوسّع لتشمل أعضاء جدد. على غرار الجزائر، التي أبدت رغبتها بالانضمام إلى المجموعة بشكل رسمي.

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