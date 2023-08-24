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اقتصاد

الرئيس البرازيلي يدعو لاجتماع بين دول بريكس ومجموعة الـ7

الشروق أونلاين
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الرئيس البرازيلي يدعو لاجتماع بين دول بريكس ومجموعة الـ7
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الرئيس البرازيلي

دعا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يوم الخميس، إلى عقد اجتماع بين مجموعة بريكس ودول مجموعة الـ7 التي تضمّ أغنى بلدان العالم.

وقال دا سيلفا في مؤتمر صحفي عقب قمة بريكس في جوهانسبورغ بحنوب إفريقيا:”من يدري، ربما سنجتمع يوما ما. كتلة بريكس وكتلة مجموعة الـ7″.

قبل أن يضيف:”سيكون اجتماعا عظيما لمناقشة التجارة والتقدم العلمي والتكنولوجي والديمقراطية”، على حدّ تعبيره.

وتضمّ مجموعة بريكس 5 دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وقد دعت في ختام قمتها الأخيرة 6 دول للانضمام إليها. ويتعلق الأمر بكل من السعودية والإمارات وإيران ومصر وإثيوبيا والأرجنتين.

أما مجموعة الـ7 فهي تشمل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، كندا، فرنسا، إيطاليا، واليابان.

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