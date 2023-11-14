-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الرئيس البرازيلي يصف العدوان الصهيوني على القطاع بالإرهاب

الشروق أونلاين
  • 99
  • 0
الرئيس البرازيلي يصف العدوان الصهيوني على القطاع بالإرهاب
فرانس برس
قال الرئيس البرازيلي، لولا داسيلفا "إن الهجوم على الأطفال والنساء الأبرياء يشبه الإرهاب." مضيفا أن "الحرب يجب أن تنتهي".

قال الرئيس البرازيلي، لولا داسيلفا، العدوان الصهيوني على غزة منذ السابع من أكتوبر بأنه “مثل الإرهاب”.

لولا وأثناء حصة حوارية “حديث مع الرئيس” التي يبثها أسبوعيا عبر شبكاته على منصات التواصل الإجتماعي، قال اليوم الثلاثاء، 14 نوفمبر “إن الهجوم على الأطفال والنساء الأبرياء يشبه الإرهاب.”

هذا في تعليقه على الرد الصهيوني على عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر الماضي. لولا قال أنه يرفض الرد الإسرائيلي على عملية حماس وتبريرها لقصف غزة بمحاربة حماس “إذا كنت أعلم أن هناك مكانًا مليئًا بالأطفال، ومن الممكن أن يكون هناك وحش بداخله، فلا يمكنك قتل الأطفال لقتل الوحش.”

الرئيس البرازيلي أضاف “الحرب يجب أن تنتهي. نريد قيام الدولة الفلسطينية. حل الدولتين الذي دافعت عنه البرازيل دائما.”

مقالات ذات صلة
تحطم طائرة عسكرية أمريكية في شرق المتوسط

تحطم طائرة عسكرية أمريكية في شرق المتوسط

دعوى قضائية ضد بايدن لدعمه “الإبادة الجماعية” بغزة

دعوى قضائية ضد بايدن لدعمه “الإبادة الجماعية” بغزة

إيران تتحفظ عن بعض بنود البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية

إيران تتحفظ عن بعض بنود البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية

مسؤولون غربيون يطالبون بمعاقبة الكيان الصهيوني

مسؤولون غربيون يطالبون بمعاقبة الكيان الصهيوني

محلل إسرائيلي: نتنياهو يسوق لانتصار لا وجود له في غزة‎

محلل إسرائيلي: نتنياهو يسوق لانتصار لا وجود له في غزة‎

بلينكن يتحرك لاحتواء خلافات داخل الخارجية الأمريكية بسبب غزة

بلينكن يتحرك لاحتواء خلافات داخل الخارجية الأمريكية بسبب غزة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد