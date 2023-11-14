الرئيس البرازيلي يصف العدوان الصهيوني على القطاع بالإرهاب

قال الرئيس البرازيلي، لولا داسيلفا "إن الهجوم على الأطفال والنساء الأبرياء يشبه الإرهاب." مضيفا أن "الحرب يجب أن تنتهي".

قال الرئيس البرازيلي، لولا داسيلفا، العدوان الصهيوني على غزة منذ السابع من أكتوبر بأنه “مثل الإرهاب”.

لولا وأثناء حصة حوارية “حديث مع الرئيس” التي يبثها أسبوعيا عبر شبكاته على منصات التواصل الإجتماعي، قال اليوم الثلاثاء، 14 نوفمبر “إن الهجوم على الأطفال والنساء الأبرياء يشبه الإرهاب.”

هذا في تعليقه على الرد الصهيوني على عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر الماضي. لولا قال أنه يرفض الرد الإسرائيلي على عملية حماس وتبريرها لقصف غزة بمحاربة حماس “إذا كنت أعلم أن هناك مكانًا مليئًا بالأطفال، ومن الممكن أن يكون هناك وحش بداخله، فلا يمكنك قتل الأطفال لقتل الوحش.”

الرئيس البرازيلي أضاف “الحرب يجب أن تنتهي. نريد قيام الدولة الفلسطينية. حل الدولتين الذي دافعت عنه البرازيل دائما.”