الرئيس البيلاروسي: ستكون هناك أسلحة نووية للجميع

“الأمر بسيط جدا، انضموا إلى بيلاروسيا وروسيا، وستكون هناك أسلحة نووية للجميع”. هذا ما قاله الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو في حوار له مع القناة التلفزيونية “روسيا 1” وتناقلته وسائل إعلام عالمية.

لوكاشينكو دعا الدول للإلتحاق بالحلف النووي الذي تريد كل من بلاده وروسيا إرساءه. يأتي هذا النداء أياما فقط بعد استقبال بلاده لأسلحة نووية روسية.

حليف لبوتين، لوكاشينكو وإن لم يدخل في حرب مباشرة مع أوكرانيا التي تتقاسم بلاده معها الحدود، إلا أن الأراضي البيلاروسية كانت مكانا لانطلاق الجيش الروسي أثناء غزوها لأوكرانيا في فيفري 2022.

لوكاشينكو قال أن الأمر بسيط جدا، فيكفي للبلدان الالتحاق بالحلف النووي الذي تشكله بلاده مع روسيا للحصول على أسلحة نووية. الرئيس البيلاروسي وجه نداءه هذا خصوصا للدول القريبة من الدولتين.

الرئيس البيلاروسي عاد إلى استقبال بلاده لأسلحة نووية روسية الأسبوع الماضي وقال أن الإتفاق الروسي البيلاروسي يعود إلى عام 1999، حيث وقعت الدولتين تحالفا في مجالات مختلفة منها الإقتصاد، التكنولوجيا، الزراعة، الإعلام والأمن.

وكان يجب تحضير المواقع لاستقبال الأسلحة وذلك ما تم تحضيره، وبالتالي بدأ نقل الأسلحة النووية. وقد أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف يوم الجمعة الماضي أن في حالة ما إذا قام الغرب بتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية فستكون روسيا أول من يضرب بها “.

إذا حصلت أوكرانيا على رؤوس حربية نووية، فسيكون من الضروري توجيه ضربة وقائية”. وأضاف “ما يعني أن صاروخا مشحونا نوويا سيطلق عليهم”. وتمتلك روسيا ترسانة نووية ورثتها عن فترة الإتحاد السوفييتي وتعد أولى قوة نووية في العالم.