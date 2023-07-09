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العالم

الرئيس التركي : يتعين علينا التحرك لمكافحة الإسلاموفوبيا

الشروق أونلاين/الأناضول
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الرئيس التركي : يتعين علينا التحرك لمكافحة الإسلاموفوبيا
ليونيل بريو/ريفا برس
مسيرة لليمين المتطرف في فرنسا، المعادي للمسلمين والأجانب. يوم 6 ماي 2023.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب تعرف تصاعدا في الغرب، كما أكد على ضرورة تحرك العالم الإسلامي سوية لمكافحة ذلك.

حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية، فأردوغان وفي رسالة مصورة أرسلها إلى حفل عشاء المؤتمر السنوي السادس والأربعين لجمعية الأطباء من أصل باكستاني في أمريكا الشمالية، تطرق إلى تصاعد كراهية الإسلام والأجانب في الغرب.

الرئيس التركي قال “يتعين علينا التحرك سوية في مكافحة الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب المتصاعدتين في الدول الغربية”.

كما أضاف أن “الاعتداء الدنيء على كتابنا المقدس القرآن الكريم في السويد في اليوم الأول من عيد الأضحى يكشف الأبعاد المخيفة التي وصلت إليها معاداة الاسلام”.

وأردف “هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتقنا جمعيا، كافة المسلمين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال، التي تبدي تركيا رد فعل قوي جدا تجاهها”.

كما تابع ” إذا كنا على قلب رجل واحد فلن يجرؤ أحد في العالم على الاعتداء على مقدسات المسلمين”.

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