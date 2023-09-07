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الرئيس التركي يزور الجزائر في أكتوبر المقبل (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس التركي يزور الجزائر في أكتوبر المقبل (فيديو)
أرشيف
لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره التركي

سيزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجزائر شهر أكتوبر المقبل. حسب ما كشف عنه وزير خارجيته هاكان فيدان يوم الخميس.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري أحمد عطاف الذي يزور تركيا:”سيجري الرئيس أردوغان الشهر القادم زيارة إلى الجزائر. وسنبحث قضايا ذات بعد استراتيجي بين البلدين”.

من جهته، أشاد عطاف بذات المناسبة “بالزخم الكبير التي تشهدة العلاقات الجزائرية التركية، على الصعيدين السياسي والاقتصادي”.

وجدد عطاف سعي الجزائر لرفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى 10 مليارات دولار. مؤكدا وجود “توافق جزائري تركي حول أبرز القضايا السياسية في العالم”.

وحلّ عطاف بتركيا يوم الأربعاء، في زيارة عمل يجريها إلى البلاد، للإشراف مناصفة مع نظيره التركي، على أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية التركية للتخطيط.

ورافق الوزير عطاف للمشاركة في الاجتماع وفد يضم ممثلين عن 12 قطاعاً وزاريا. لمتابعة تنفيذ مختلف برامج التعاون الثنائي بين البلدين.

كما ركّزت أشغال الاجتماع على التحضير للقمة المقبلة بين الرئيسين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان بالجزائر، بمناسبة عقد الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى بين الجزائر وتركيا.

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