الرئيس التركي يستقبل بن عبد الرحمان

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، في مركز إسطنبول للمؤتمرات.

ونشر موقع الرئاسة التركية، صور استقبال الرئيس أردوغان للوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، في مركز إسطنبول للمؤتمرات على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية المنعقدة في مدينة إسطنبول.

ويشارك الوزير الأول في الدورة الثالثة لقمة الشراكة تركيا-إفريقيا بعنوان “تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك”، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقد جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.