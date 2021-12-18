-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس التركي يستقبل بن عبد الرحمان

الشروق أونلاين
  • 59
  • 0
الرئيس التركي يستقبل بن عبد الرحمان
ح.م
جانب من لقاء الوزير الأول بالرئيس التركي

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، في مركز إسطنبول للمؤتمرات.

ونشر موقع الرئاسة التركية، صور استقبال الرئيس أردوغان للوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، في مركز إسطنبول للمؤتمرات على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية المنعقدة في مدينة إسطنبول.

ويشارك الوزير الأول في الدورة الثالثة لقمة الشراكة تركيا-إفريقيا بعنوان “تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك”، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقد جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

مقالات ذات صلة
فتح خط جوي جديد بين الجزائر والنيجر

فتح خط جوي جديد بين الجزائر والنيجر

العمل بالقوائم الاحتياطية.. وزير التربية يخرج عن صمته

العمل بالقوائم الاحتياطية.. وزير التربية يخرج عن صمته

سيدي بلعباس: وفاة شاب خلال إحتفالات بفوز المنتخب الجزائري

سيدي بلعباس: وفاة شاب خلال إحتفالات بفوز المنتخب الجزائري

توقيف شابة تحتال على طالبي السكان بحسابات “فايسبوك” مزيفة

توقيف شابة تحتال على طالبي السكان بحسابات “فايسبوك” مزيفة

تسليم كشوف النقاط.. كناباست توضح

تسليم كشوف النقاط.. كناباست توضح

الرئيس تبون: القمة العربية المقبلة بالجزائر ستكون للوئام بين الأشقاء

الرئيس تبون: القمة العربية المقبلة بالجزائر ستكون للوئام بين الأشقاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد