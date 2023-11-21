الرئيس التركي ينهي زيارته إلى الجزائر

أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارته الرسمية التي قادته إلى الجزائر وأشرف خلاها رفقة رئيس الجمهورية على توقيع 12 اتفاقية تعاون بين البلدين.

وكان في توديع الرئيس التركي أردوغان لدى مغادرته مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول نذير العرباوي، رفقة أعضاء من الطاقم الحكومي.

وتوجت الزيارة الرسمية الرئيس أردوغان، “بالتوقيع على الإعلان المشترك للإجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين وعلى العديد من الإتفاقيات الثنائية”.

وشكلت هذه الزيارة حسب وكالة الأنباء الجزائرية “فرصة للجزائر وتركيا لتأكيد إرادتهما السياسية الصادقة في المضي قدما نحو تعاون ثنائي وثيق”، و”إضفاء الطابع الاستراتيجي على مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين”.

الجزائر وتركيا توقعان 12 اتفاقية تعاون

وقع الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والتركي رجب طيب أردوغان، على البيان المشترك في حفل خاص بعد اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى الاستراتيجي والذي تضمن 12 اتفاقية تعاون.

وشملت اتفاقيات التعاون التي وقع عليها المسؤولون الأتراك والجزائريون، مجالات التجارة والتعليم والثقافة والسينما والبيئة والعلوم.

التبادل التجاري الجزائري-التركي بلغ 5 مليار دولار سنة 2022

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن التبادل التجاري بين الجزائر وأنقرة بلغ أكثر من 5 مليار دولار العام الماضي، “ونتطلع لبلوغ 10 ملايير دولار خلال وقت قصير”.

وأشار الرئيس التركي إلى وجود “أكثر من 1400 شركة تركية مستثمرة في الجزائر”، مؤكدا على تطلع الطرفان إلى “تطوير علاقات التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة مع الجزائر”.

من جهته، أكد الرئيس تبون أن “حجم المبادلات التجارية بلغ أكثر من 05 ملايير دولار سنة 2022، ويتجاوز 06 ملايير دولار في 2023″، مشيرا إلى أن “الجزائر أصبحت ثاني شريك تجاري لتركيا في إفريقيا”.

توافق جزائري تركي في وجهات النظر الدولية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على “ضرورة التحرك العاجل المشترك لوقف التوسع الاستيطاني وردع الإرهاب الممارس ضد الفلسطنيين في قطاع غـزة والضفة”.

وتابع الرئيس تبون: “أكدت مع الرئيس التركي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”. كما “دعونا إلى متابعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية”.

وأشار الرئيس تبون إلى: “سجلنا توافقا في وجهات النظر بين الجزائر وتركيا حول ملفات دولية على غرار مالي، النيجر والصحراء الغربية”.