الرئيس التشادي يستقبل الوزير الأول ورؤساء غرفتي البرلمان

في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر، استقبل رئيس جمهورية تشاد، محمد إدريس ديبي إتنو، اليوم الخميس بمقر إقامته بالجزائر العاصمة، عددا من كبار المسؤولين، وذلك في سياق تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون بين البلدين.

وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس التشادي الوزير الأول، سيفي غريب، الذي أدى له زيارة مجاملة، حيث تناول اللقاء علاقات التعاون بين الجزائر وتشاد وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يعكس متانة الروابط بين البلدين.

كما استقبل رئيس جمهورية تشاد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، الذي أدى له بدوره زيارة مجاملة، في لقاء يعكس عمق العلاقات السياسية والتشاور المستمر بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

وفي السياق ذاته، استقبل ديبي إتنو رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الذي قدم له زيارة مجاملة، حيث شكل اللقاء فرصة للتأكيد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين الهيئتين التشريعيتين.

للإشارة، شرع رئيس جمهورية التشاد، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى الجزائر، حيث حظي باستقبال رسمي من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.