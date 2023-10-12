الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية في الجزائر

لبحث مشاريع الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا عبر إيطاليا

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الخميس، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي. بحضور الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان في هذا اللقاء “حالة علاقات التعاون والشراكة التاريخية والممتازة، التي تربط سوناطراك بشركة إيني الإيطالية، وآفاق تعزيزها”.

كما تمحورت المناقشات حول “المشاريع القائمة بين سوناطراك وإيني في مجال المحروقات والهيدروجين والطاقات الجديدة والمتجددة، وفرص الاستثمار لزيادة الإنتاج والصادرات”.

وناقش وزير الطاقة والمناجم والرئيس التنفيذي لشركة إيني أيضا “الوضع الحالي للسوق الدولية للغاز الطبيعي وتطوره. وآفاق الاستثمار المستقبلية بين الشركتين في مجال الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا عبر إيطاليا”.

وقال الرئيس المدير العام لشركة إيني عقب اللقاء، إنه “راض جدا عن الشراكة مع سوناطراك”. معبرا عن “اهتمامه الشديد بتكثيف استثمارات الشركة في الجزائر”.