الرئيس التنفيذي لـ”رونو”: علينا اللحاق بالصين “بسرعة” في مجال السيارات الكهربائية

قال الرئيس التنفيذي لشركة “رونو” لتصنيع السيارات لوكا دي ميو يوم الإثنين، إن الصين تتمتع “بقدرة تنافسية كبيرة” فيما يتعلق بسوق السيارات الكهربائية.

جاء هذا التصريح في وقت تستعد فيه “رونو” أيضا للكشف عن سيارة “سينيك” الكهربائية الجديدة، التي ستطلقها في الربع الأول من 2024.

وقال دي ميو لإذاعة “RTL” في سياق حديثه عن معرض ميونيخ للسيارات:”الصين تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة، عندما يتعلق الأمر بسلسلة توريد السيارات الكهربائية”. قبل أن يضيف:”نحن بحاجة إلى اللحاق بالركب بسرعة”.

وتابع دي ميو يقول إن “رونو” ستكشف النقاب عن أسعار سيارة “سينيك” الكهربائية في وقت لاحق من العام الجاري. مؤكدا أنه سيكون ضمن نطاق الأسعار المناسب لطراز هجين بنفس الحجم والفئة.