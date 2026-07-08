الرئيس التونسي: أستذكر “بكل فخر وإكبار” ما سطره الشعب الجزائري في سبيل الاستقلال

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من نظيره التونسي قيس سعيّد. بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاسترجاع السيادة الوطنية في 5 جويلية 1962.

وأعرب الرئيس التونسي في رسالته، عن “أصدق التهاني وأطيب التبريكات لرئيس الجمهورية. متمنيا له موفور الصحة والسعادة، وللشعب الجزائري مزيدا من التقدم والمناعة والازدهار بقيادته الحكيمة”.

كما استذكر الرئيس سعيّد “بكل فخر وإكبار، ما سطره الشعب الجزائري من أمجاد وملاحم خالدة في سبيل التحرر والاستقلال”.

معربا عن “اعتزازه بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجزائر وتونس”. ومؤكدا “حرصه على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، بما يخدم مصالح الشعبين”.