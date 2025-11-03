الرئيس التونسي حريص على تمتين العلاقات مع الجزائر

وجّه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة إحياء الذكرى الحادية والسبعون لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، عبّر فيها عن أحرّ التهاني وأصدق التمنيات للشعب الجزائري الشقيق بدوام التقدّم والازدهار.

وأشاد الرئيس التونسي في رسالته بما تمثّله هذه الذكرى الخالدة من محطة مضيئة في تاريخ الجزائر والعالم، مؤكداً أنّها ستظلّ رمزاً للتضحية والنضال من أجل الحرية والكرامة والسيادة الوطنية.

كما عبّر قيس سعيّد عن اعتزازه الكبير بما يجمع الشعبين التونسي والجزائري من روابط تاريخية متينة ومصير مشترك، مشيراً إلى أنّ ثورة نوفمبر ألهمت أحرار الأمة وأرست قيماً ما تزال حاضرة في وجدان شعوب المنطقة.

وأكّد رئيس الجمهورية التونسية حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقات الأخوّة والتعاون والتضامن بين تونس والجزائر، ومضاعفة الجهود المشتركة من أجل خدمة المصلحة العليا للشعبين الشقيقين ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية.

واختتم الرئيس التونسي رسالته بتجديد مشاعر الودّ والتقدير للرئيس عبد المجيد تبون، متمنياً له موفور الصحة وللشعب الجزائري مزيداً من التقدّم والرفعة.