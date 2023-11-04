الرئيس التونسي: من يتعامل مع الكيان الصهيوني خيانته عظمى والتطبيع يعكس فكرا مهزوما

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن من يتعامل مع الكيان الصهيوني “العدو” خيانته عظمى والتطبيع يعكس فكرا مهزوما، مشيرا إلى أن موقف بلاده من التطبيع مع الاحتلال “ثابت برفضه”.

وقال الرئيس التونسي في كلمة مصورة بثها التلفزيون الرسمي: “من يتعامل مع العدو الصهيوني لا يمكن أن يكون إلا خائنا وخيانته هذه هي خيانة عظمى”.

وأضاف سعيد: “مرة أخرى أؤكد أن ما يسمى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق، لأنه يعكس فكرا مهزوما. والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال”.

وتابع قيس: “الخوض في ذلك الآن ليس منطقيا، لأننا في لحظات تاريخية يواجه فيها الشعب الفلسطيني أبشع الجرائم، بعزيمة الفدائي المقاوم. وهي نفس العزيمة التي نتقاسمها معه، لأننا لا نرضى إلا بالنصر أو الاستشهاد”.

وأكد الرئيس التونسي بأنه “ثابت بخصوص مشروع القانون المطروح على البرلمان التونسي، المتعلق بتجريم التطبيع، وأن الأمر يتعلّق بخيانة عظمى للشعب الفلسطيني”.

وأكمل: “إنها حرب تحرير وليست حرب تجريم، وأن للبرلمان وظائفه وفق مقتضيات الدستور، كما للرئيس وظائفه، والسيادة بالنهاية للشعب التونسي الذي يريد تحرير كامل الوطن المحتل”.

وأشار الرئيس سعيد إلى أن بلاده “لا تمتلك الصواريخ العابرة للقارات، لكنها تمتلك المواقف العابرة للقارات، ولا تقبل المساومة”.