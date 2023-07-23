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الرئيس التونسي : نرفض أن تكون تونس ممرا أو مستقرا للمهاجرين غير النظاميين

الشروق أونلاين
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الرئيس التونسي : نرفض أن تكون تونس ممرا أو مستقرا للمهاجرين غير النظاميين
صفحة الرئاسة التونسية
الرئيس التونسي يجدد رفض بلاده أن تكون ممرا أو مستقرا للمهاجرين الغير نظاميين في كلمته خلال أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، الأحد 23 جويلية 2023 في روما.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس ترفض أن تكون ممرا أو مستقرا للمهاجرين غير النظامين، وذلك في كلمته أثناء المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة.

الرئيس التونسي وأثناء أشغال المؤتمر الذي احتضنته روما اليوم الأحد 23 جويلية، قال أن تونس “تواجه مأساة إنسانية بسبب الهجرة غير الشرعية، وأنه لا يمكن حلها عبر تحركات منفردة”.

سعيد أكد أيضا “رفضه أن تكون تونس ممرا أو مستقرا للمهاجرين غير النظاميين”، قائلا: “تونس لن تقبل بأن تكون مركزا مبطّنا للمهاجرين”.

كما أضاف أن “ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن حلها دون تكاتف جميع الدول”، مشيرا إلى أن “الهجرة غير القانونية أصبحت أيضا عبر الصحراء وليس عبر البحار فقط”.

ويشارك الرئيس التونسي قيس سعيد، في أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي دعت إليه الوزيرة الأولى الإيطالية جورجيا ميلوني.

وهي القمة التي تريد عبرها ميلوني مع رؤساء وكبار مسؤولين من دول حوض المتوسط إيجاد حلول لمشكل الهجرة غير النظامية.

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