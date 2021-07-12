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الرئيس التونسي يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا

الشروق أونلاين
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الرئيس التونسي يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا

تلقّى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين ، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونشرت صفحة الرئاسة التونسية عبر فيسبوك، صورا للرئيس قيس سعيد أثناء أخذه الجرعة الأولى من اللقاح وكذا زيارته لمركز التلقيح.

وأوردت الرئاسة أن الرئيس أكد أنه “مؤمن بقدرة بلاده على تجاوز هذا الظرف الوبائي الخطير ومدرك لحجم الضغوطات التي تمارسها”.

وأثنى الرئيس التونسي على الجهود الدؤوبة التي تبذلها يوميا الإطارات الطبية وشبه الطبية في كامل تراب الجمهورية من أجل التصدّي لجائحة كوفيد-19.

وأعرب الرئيس سعيد عن إيمانه الثابت “بأن تونس قادرة على تجاوز هذا الظرف الوبائي الدقيق بفضل العزيمة القوية والإرادة الثابتة لكل التونسيين والتونسيات”.

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