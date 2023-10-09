الرئيس التونسي يرأس اجتماعا وزاريا لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني

أشرف الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الإثنين، على جلسة عمل وزارية، لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني على المستويين الدبلوماسي والصحي، في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وضمّ الاجتماع الذي رأسه سعيّد وزراء الدفاع والخارجية والشؤون الاجتماعية والصحة. إلى جانب الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية مصطفى الفرجاني، ورئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو.

وحسب بيان للرئاسة التونسية فقد “تم التباحث خلال الاجتماع، حول سبل دعم الشعب الفلسطيني في المستوى الدبلوماسي والصحي. لا سيّما من خلال توفير الأدوية وأدوات الجراحة والتبرع بالدم”.

كما اقترح الاجتماع “توجيه مولدات كهربائية ميدانية خاصة، بعد قطع التيار الكهربائي على جزء كبير من قطاع غزة. مع بحث إمكانية نقل عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى تونس”، يقول البيان.