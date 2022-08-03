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الجزائر

الرئيس التونسي يستقبل وزير السياحة ياسين حمادي

الشروق أونلاين
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الرئيس التونسي يستقبل وزير السياحة ياسين حمادي

استُقبل وزير السياحة ياسين حمادي، الأربعاء، من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، على هامش زيارة العمل التي قادته إلى تونس.

وأفاد بيان الوزارة أن الوزير حمادي أكد عزم الحكومة الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية التونسية والرقي بها لتحقيق التكامل الذي تضطلع إليه السلطات العليا للبلدين، في شتى المجالات لا سيما في قطاع السياحة والصناعة التقليدية.

كما أكد المتحدث أن الجزائر تسعى لجعل قطاع السياحة قطاعا رائدا ورافدا هاما للاقتصاد الوطني.

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