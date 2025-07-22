الرئيس التونسي يعرض جرائم الاحتلال أمام أعين كبير مستشاري ترامب (فيديو)

أمام ناظري كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض الرئيس التونسي قيس سعيّد، صورا تظهر بشاعة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقد جرى ذلك، خلال استقبال الرئيس التونسي يوم الثلاثاء بقصر قرطاج، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط وإفريقيا مسعد بولس.

حيث ظهر سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة وهو يحدّث ضيفه الأمريكي عن “طفل فلسطيني يبكي وهو يأمل الرمل”. وآخر “على وشك الاحتضار لأنه لم يجد ما يأكله”. وآخر “لم يجد حتى قطرة ماء”.

“وهذا غير معقول وغير مقبول على الإطلاق، وجريمة ضد الإنسانية كلّها”، يقول سعيّد. مضيفا أن “الشرعية الدولية تتهاوى يوما بعد يوم. حينما ننظر إلى هذه المآسي التي يعانيها الشعب الفلسطيني في كلّ يوم”.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن اللقاء تناول، إلى جانب المجازر التي تُرتكب في حقّ الشعب الفلسطيني، جُملة من المواضيع الأخرى من بينها الإرهاب بمختلف أنواعه، والوضع في المنطقة العربية.

حيث شدّد الرئيس سعيّد، على أن “القضايا داخل كل دولة عربية يجب أن تحلّها شعوبها. دون أي تدخّل أجنبي، تحت أي مبرّر كان”.

كما أشار سعيّد إلى أن “تونس اختارت أن تُوسّع من شراكاتها الاستراتيجية، بما يخدم مصالح شعبها، ويُحقّق مطالبه وانتظاراته”.