وزارة الثقافة والفنون تعلن تأجيل جميع الفعاليات الاحتفالية لمدة 3 أيام
الرئيس التونسي يعزّي في ضحايا حادث وادي الحراش

ح.م
الرئيس تبون ونظيره التونسي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيّد، قدّم له فيها “باسمه الشخصي، وباسم الشعب التونسي الشقيق، خالص التعازي في ضحايا حادث سقوط حافلة نقل المسافرين”.

وأسفر الحادث عن وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأعرب الرئيس التونسي خلال المكالمة، حسب ما أوردته الرئاسة الجزائرية، عن “تضامنه، ووقوف بلاده إلى جانب الجزائر، في هذه الفاجعة”.

“وبدوره، شكر رئيس الجمهورية أخاه الرئيس قيس سعيّد، ومن خلاله الشعب التونسي الشقيق، على نبل مشاعر التضامن. مثمّنا عاليا روح الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ومبرزا أهمية تقاسم الآلام والمحن التي يمر بها البلدان الشقيقان”، يضيف المصدر.

