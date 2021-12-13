الرئيس التونسي يعلن عن استفتاء شعبي وانتخابات برلمانية جديدة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الاثنين، عن تنظيم استفتاء شعبي في جويلية 2022 تليه انتخابات نيابية شهر ديسمبر.

وأعلن سعيد في كلمة لشعبه تنظيم إستشارة شعبية الكترونية بداية من 1 جانفي 2022، تمكن الشعب حسبه من التعبير عن إرادته.

وإلى جانب المنصات، سيتم حسبه تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنهي في الداخل والخارج في العشرين من مارس تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال.

وكشف إن لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصتها، ستقوم بالتأليف بين مختلف الاقتراحات وتنهي اعمالها قبل جوان القادم.

يتم عرض الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.

وكشف عن تنظم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد، يوم 17 ديسمبر 2022.

وحسبه يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة.