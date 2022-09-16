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الرئيس التونسي يعلن عن موعد الانتخابات البرلمانية

الشروق أونلاين
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الرئيس التونسي يعلن عن موعد الانتخابات البرلمانية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ، عن  تاريخ 17 ديسمبر 2022 موعدا للانتخابات البرلمانية.

وصدر بالرائد الرسمي “الجريدة الرسمية” للجمهورية التونسية، مساء الخميس أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

وتضمن الأمر الرئاسي فصلين، تعلق الأول بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم السبت 17 ديسمبر القادم، على أن يصوت الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس

والجمعة والسبت 15 و16و17 ديسمبر القاد.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تلقت أمس، من رئاسة الجمهورية التونسية، مشروع المرسوم المنظم للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر القادم، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف المنصري أن الهيئة، ستقدم قبل نهاية الأسبوع الحالي، كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات التشريعية، إلى رئاسة الجمهورية، كما أنها ستعقد اجتماعا يومي الجمعة والسبت القادمين، بحضور الإدارة التنفيذية المركزية والجهوية للهيئة وأعضاء الهيئات الفرعية للتداول في الإعداد للمسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية.

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