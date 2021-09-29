الرئيس التونسي يعين نجلاء بودن رئيسة للحكومة

عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة، وهو ما يجعلها أول امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ تونس.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها الرسمية أنه “عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال”.

ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا، تشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.

كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

وللإشارة فانّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أعفى خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج مساء الأحد 25 جويلية 2021 رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي كما أٌقرّ جملة التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.