الرئيس التونسي يغيّر تاريخ “عيد الثورة”

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 2011 من 14 جانفي إلى 17 ديسمبر من كل سنة.

وأكد سعيّد في اجتماع وزاري، الخميس، أن “يوم 17 ديسمبر هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 جانفي كما تم الإعلان عن ذلك في عام 2011”.

وعلّل سعيّد قراره بقوله إن “الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد ولكن للأسف تم احتواء الثورة حتى يتم إقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته وعن الشعارات التي رفعها”.

وفي 14 جانفي عام 2011 سقط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية ضده.

وانطلقت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية في ديسمبر عام 2010 في محافظة سيدي بوزيد بعدما أضرم الشاب والبائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسمه احتجاجا على تعامل الشرطة معه.

ومنذ عام 2011 يحتفل سنويا ورسميا بيوم 14 جانفي عيدا وطنيا للثورة.