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الرئيس التونسي يُعرب عن امتنانه للجزائر نظير دعمها الدائم

الشروق أونلاين
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الرئيس التونسي يُعرب عن امتنانه للجزائر نظير دعمها الدائم
ح.م
جانب من اللقاء

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، عن امتنان بلاده للجزائر، واستعدادها لتوسيع ودفع التعاون مع الجزائر، في مختلف المجالات

ولدى استقباله وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، بتونس، أعرب الرئيس التونسي عن “امتنانه للدولة الجزائرية نظير دعمها وتعاونها الدائم”، مؤكداً على “استعداد بلاده لتوسيع علاقات التعاون ودفعها قدماً لما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين”.

وأوضح بيان لوزارة السياحة أنّ هذا الاستقبال تمّ على هامش زيارة العمل التي يقوم بها حمادي إلى تونس، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للجنة القطاعية المشتركة الجزائرية-التونسية يومي 2 و3 أوت الجاري.

وأشار البيان إلى أنّ الوزير أكد في لقائه مع الرئيس سعيد “عزم الحكومة الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, على تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية التونسية والرقي بها لتحقيق التكامل الذي تتطلع إليه السلطات العليا للبلدين في شتى المجالات، لا سيما في قطاع السياحة والصناعة التقليدية، الذي تسعى الجزائر لجعله قطاعا رائدا وأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني”.

6 توصيات للتعاون السياحي بين الجزائر وتونس

من جهة أخرى، أشار البيان إلى اختتام الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية-التونسية للتعاون في المجال السياحي الأربعاء، مبرزاً أنّ حمادي ووزير السياحة التونسي، محمد المعز بلحسين، وقعا على “محضر اجتماع اللجنة الذي عرف تعاونا وجلسات عمل بين وفدي البلدين من أجل بعث تعاون وتكامل جديد للعلاقات الجزائرية التونسية في المجال السياحي”.

وعلاوة على ذلك، عقد حمادي على هامش زيارته إلى تونس، جلسة عمل مع وزير الصحة التونسي  علي المرابط  حضرها إطارات من الوزارتين  خصصت للتعاون في مجال الحمامات المعدنية والمعالجة بالمياه حيث “اتفقا على بعث إطار تعاون في هذا المجال وتطوير سياحة علاجية مشتركة بين البلدين”.

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