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الجزائر

الرئيس الجديد لحمس: الحزب لن يُقصي نفسه من أي مبادرة سياسية

الشروق أونلاين
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الرئيس الجديد لحمس: الحزب لن يُقصي نفسه من أي مبادرة سياسية
ح.م
عبد العالي حساني شريف

أكد رئيس حركة مجتمع السلم الجديد عبد العالي حساني شريف، الثلاثاء، أن الحزب لن يٌقصي نفسه من أي مبادرة سياسية تخدم المصلحة العليا للبلاد.

وفي ندوة صحفية هي الأولى له بعد انتخابه على رأس الحزب، قال حساني الشريف أنه ينبغي للحركة أن تحافظ على دورها المحوري في العملية السياسية المحلية.

وأضاف “كما ينبغي أن نحافظ على دور الحركة كحزب سياسي يؤثر وله علاقاته المفتوحة مع الجميع ويمد يده للجميع ويتعامل مع الجميع ولا يقصي نفسه من أي مبادرة سياسية أو موقف يخدم المصلحة العليا لهذا الوطن“.

وفي هذا الصدد، صرح رئيس حمس أن الجزائر مرشحة لأن تكون دولة مؤثرة في المنطقة وصانعة للاستنهاض الحضاري.

كما اعتبر أن التشكل الجديد للمحاور الكبرى في العالم، يفرض على الجزائر حُسن التموقع حتى تبقى بلدا محوريا مؤثرا لا متأثرا.

وتابع قائلا “نأمل أن نستغل فرصة تشكل محاور إقليمية جديدة من أجل التموقع الجيد والحسن الذي يخدم الوطن “.

من جهة أخرى، أكد الرئيس الجديد لحمس أن الحركة مستعدة لاستيعاب كافة أبنائها واطاراتها دون إقصاء أو ضغينة، معتبرا أن مظاهر اختلاف الرأي والمواقف كانت تبحث عن اجتهاد أفضل للحركة.

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