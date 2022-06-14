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رياضة
بعد انقضاء فترة عقده مع نادي العاصمة اسطنبول

الرئيس الجديد لغلطا ساراي يريد إقناع فغولي بالبقاء

ل. ط
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الرئيس الجديد لغلطا ساراي يريد إقناع فغولي بالبقاء

أكدت مصادر إعلامية تركية أن دورسون أوزبك رئيس نادي غلطة سراي، تحدث مع سفيان فيغولي، من أجل الدخول في مفاوضات جادة، وإقناعه على الاستمرار مع فريق اسطنبول.

وأوضح موقع “ويب أصلان” التركي، أن الرئيس الجديد لنادي غلطا سراي، يحاول بكل قوته ثني النجم الجزائري،سفيان فيغولي، عن قراره بالرحيل إلى أحد الأندية التركية، خاصة أن قائد الوسط لا يريد الخروج من مدينة إسطنبول، مع تلقيه عرضين بالفعل من قاسم باشا وإسطنبول باشاك شهير.

يشار إلى أن سفيان فيغولي، التحق بالدوري التركي وإلى صفوف نادي غلطا سراي التركي في صيف عام 2017، قادما من ويست هام الإنجليزي مقابل 4.25 ملايين أورو، ونجح مدلل بلماضي خلال الفترة التي قضاها في اسطنبول جعل جماهير الفريق تحبه، بفضل التضحيات الكبيرة التي كان يقدمها للفريق فوق المستطيل الأخضر، في كل المباريات التي لعبها. وكان الرئيس الجديد لنادي غلطة سراي، دورسون أوزبك، قد تلقى مكالمة من سفيان فيغولي، الذي هنأ رجل الأعمال بمنصبه الجديد.

ويدرس فغولي مع وكيل أعماله في هذه الفترة بتأن كل العروض التي قدمت له من العديد من الأندية سواء في البطولة التركية أم فرق من بطولات أوروبية أخرى، حيث لديه عروض من إسبانيا وفرنسا، وحتى من الدوريات الخليجية، إلا أن “سوسو” مثلما تلقبه جماهير المنتخب الوطني يرغب في الاستمرار في الدوري التركي، بعد الراحة التي وجدها مع عائلته في العاصمة إسطنبول.

ومعلوم أن سفيان فغولي يغيب عن المنتخب الوطني منذ شهر مارس الماضي بسبب الإصابة حيث تخلف عن المباراة الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم أمام منتخب الكاميرون، وتخلف أيضا عن الخضر في تربص جوان الجاري، وذلك نظرا للوضعية التي يعيشها بعد أن أنهى تعاقده مع غلطا ساراي، وهو يبحث عن فريق جديد لمواصلة مشواره الكروي على صعيد الأندية.

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