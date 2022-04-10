الرئيس الجديد للفاف سيعرف يوم 15 ماي القادم

نحو استقالة أربعة أعضاء من المكتب الفدرالي الحالي

أسر مصدر مطلع لـ”الشروق” أنه تم تحديد تاريخ 15 ماي القادم، لعقد أشغال الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، والتي سيعرف من خلالها الرئيس الجديد لأعلى هيئة كروية في الجزائر، وخليفة المستقيل شرف الدين عمارة.

وحسب قوانين “الفاف”، والجمعيات الرياضية في الجزائر، فإن الرئيس الجديد سيكون مجبرا على استكمال عهدة الرئيس عمارة فقط، أي أن فترة إشرافه على “الفاف” ستنتهي مع انتهاء العهدة الأولمبية الحالية 2021/2025.

وكان شرف الدين عمارة قد قدم استقالته من على رأس “الفاف”، مباشرة بعد إقصاء المنتخب الوطني من التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، وعين نائبه محمد معوش بدلا عنه لتسيير شؤون الفدرالية إلى حين انعقاد أشغال الجمعية الانتخابية، قبل أن يتراجع ويقرر الإشراف بنفسه على التحضير لهذا الموعد، مطالبا في الآن ذاته باستقالة جميع أعضاء المكتب الفدرالي، وهو الطلب الذي رفضه أبرز أعضاء المكتب الفردالي، يتقدمهم مولدي عيساوي و عمار بهلول.

وأعلن “الفاف” في بيان له أمس، عبر الموقع الرسمي، عن عقد اجتماع للمكتب الفدرالي الحالي يوم 17 أفريل الجاري، والذي ينتظر أن يتضمن جدول أعماله تحديد موعد الجمعية العامة العادية للفاف وكذا الانتخابية.

وحسب مصدر “الشروق”، فإن المسؤولين على مبنى دالي ابراهيم يخططون لفتح باب الترشيحات لمنصب رئيس الفاف قبل يوم 2 ماي القادم، على أن تجرى أشغال الجمعية العامة الانتخابية يوم 15 من ذات الشهر، لتحديد خليفة عمارة.

على صعيد آخر، أفاد مصدر الشروق بأن أربعة أعضاء من المكتب الفيدرالي الحالي سينسحبون من الفاف وسيختارون العودة إلى مناصبهم في رابطاتهم وهذا رضوخا لمراسلة وزارة الشباب والرياضة المتعلقة بازدواجية المناصب. ويتعلق الأمر بكل من عمار بهلول رئيس رابطة عنابة الجهوية، محمد طويل رئيس رابطة الشلف الولائية، ياسين بن حمزة رئيس رابطة سعيدة، ورشيد أوكالي رئيس رابطة ولاية الجزائر.