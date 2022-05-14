الرئيس الجديد للفاف سينتخب قبل السابع جويلية

نحو تغيير موعد عقد الجمعيتين للفاف

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن وزارة الشباب والرياضة، راسلت في الساعات الماضية الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل الإعلان الرسمي عن موعد الجمعية العامة الانتخابية التي ستختار خليفة شرف الدين عمارة الذي قرر، رسميا، عدم الترشح لولاية أخرى.

أفاد مصدر حسن الاطلاع لـ”الشروق”، بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تلقى مراسلة رسمية من وزارة الشباب والرياضة من أجل تحديد موعد للجمعية العامة الانتخابية، بعد أن قرر أغلبية أعضاء المكتب الفدرالي للفاف الاستقالة من مناصبهم، وهو ما أفقد الأخير شرعيته، ما أجبر الفاف على صياغة بيان سيصدر في الساعات القادمة، لتوضيح كل ما حدث مؤخرا من استقالات، ومشاكل في الاتحاد الجزائري، وإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي تتخبط فيها الكرة الجزائرية خاصة بعد الإقصاء من كأس العالم 2022 المقررة نهاية السنة بقطر.

وكان المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم قد حدد تاريخ 9 جوان المقبل لعقد أشغال الجمعية العامة الانتخابية، لاختيار رئيس جديد، قصد استكمال العهدة الأولمبية الحالية، بعد استقالة الرئيس شرف الدين عمارة، وتاريخ 19 ماي كموعد لعقد الجمعية العامة العادية للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، غير أنه من المقرر تغيير هذين التاريخين بسبب انشغال الرئيس عمارة بمباراتي الخضر المقررتين أمام أوغندا يوم 4 جوان بملعب وهران الجديد، وبدار السلام أمام المنتخب التنزاني يوم 8 جوان، اللتين تدخلان في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة بكوت ديفوار.

مصادر “الشروق” أكدت أن مصالح الوزارة تكون قد اقترحت موعد جديد للجمعية الانتخابية قد يكون قبل السابع من جويلية، أي منح متسع من الوقت للمترشحين من أجل القيام بحملاتهم الانتخابية مثلما تنص عليه القوانين سارية المفعول.

ومن المنتظر، بحسب ما أكدته مصادر “الشروق”، أن يحتدم صراع الرئاسة بين المناجير العام للمنتخب الوطني جهيد زفزاف، وعضو المكتب الفدرالي الأسبق وليد سعدي، في انتظار انتخاب لجنة للانتخابات خلفا للجنة السابقة التي كان يترأسها عبد المجيد ياحي الذي لم يعد عضوا في الجمعية العامة بسبب تواجد فريقه اتحاد الشاوية في الأقسام السفلى.

وفي سياق آخر، كثّف وزير الشباب والرياضة تحركاته في الساعات الأخيرة، حيث التقى مرة أخرى في الساعات الأخيرة مع شخصية أخرى نافذة، طلب منها تقديم حلول آنية للأزمة التي تعيشها كرتنا، الحديث الذي جمعهما بمقر الوزارة كان فرصة للوزير لتحديد ورقة الطريق الفترة القادمة، مع إعادة العلاقات مع أغلب الاتحادات الكروية الإفريقية.