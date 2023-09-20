الرئيس الرواندي بول كاغامي يترشح لعهدة رابعة

أعلن الرئيس الرواندي، بول كاغامي، عن ترشحه لعهدة رابعة وذلك في الانتخابات الرئاسية التي ستعرفها روواندا العام المقبل 2024.

أعلن الرئيس الرواندي، بول كاغامي، عن ترشحه لعهدة رابعة وذلك في الانتخابات الرئاسية التي ستعرفها روواندا العام المقبل 2024.

كاغامي صاحب الـ65 عاما والذي يترأس رواندا منذ 23 عاما، أعلن في حوار مع الصحيفة الفرنسية “جون أفريك“، أنه يترشح لعهدة رئاسية أخرى. “نعم أنا مترشح، آسف بالنسبة للغرب، لكن ما تفكر فيه هذه الدول ليس مشكلتنا”، وهذا في تعليق منه على كيف ستكون ردة فعل الغرب على هذا الترشح.

كاغامي قال “أنا سعيد بالثقة التي يمنحها لي الروانديون. سأقوم بخدمتهم دائما، قدر ما استطعت ومتى ما استطعت”.

وقد أصبح كاغامي رئيسا لرواندا التي عرفت حربا أهلية بين 1990 و1994، والتي خلفت قرابة مليون ضحية أو أكثر بين كل من الهوتو والتوتسي.

ففي عام 2000 تم انتخابه من طرف البرلمان رئيسا للبلاد، ومنذ ذلك الحين لم يتنح عن منصبه إلى غاية اليوم. فقد تمت إعادة انتخابه أعوام 2003، 2010 و2017، وقد عدّل الدستور في 2015 لكي يتسنى له البقاء في السلطة حتى 2034.

إذا عرف بول كاغامي، النهوض برواندا بعد الحرب الأهلية وهو ما لقي إشادة، فمعارضوه ينتقدونه لعدم ضمانه للتداول على السلطة واحتكاره لها.