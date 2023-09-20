-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الرئيس الرواندي بول كاغامي يترشح لعهدة رابعة

الشروق أونلاين
  • 59
  • 0
الرئيس الرواندي بول كاغامي يترشح لعهدة رابعة
ح. م
أعلن الرئيس الرواندي، بول كاغامي، عن ترشحه لعهدة رابعة وذلك في الانتخابات الرئاسية التي ستعرفها روواندا العام المقبل 2024.

أعلن الرئيس الرواندي، بول كاغامي، عن ترشحه لعهدة رابعة وذلك في الانتخابات الرئاسية التي ستعرفها روواندا العام المقبل 2024.

كاغامي صاحب الـ65 عاما والذي يترأس رواندا منذ 23 عاما، أعلن في حوار مع الصحيفة الفرنسية “جون أفريك“، أنه يترشح لعهدة رئاسية أخرى. “نعم أنا مترشح، آسف بالنسبة للغرب، لكن ما تفكر فيه هذه الدول ليس مشكلتنا”، وهذا في تعليق منه على كيف ستكون ردة فعل الغرب على هذا الترشح.

كاغامي قال “أنا سعيد بالثقة التي يمنحها لي الروانديون. سأقوم بخدمتهم دائما، قدر ما استطعت ومتى ما استطعت”.

وقد أصبح كاغامي رئيسا لرواندا التي عرفت حربا أهلية بين 1990 و1994، والتي خلفت قرابة مليون ضحية أو أكثر بين كل من الهوتو والتوتسي.

ففي عام 2000 تم انتخابه من طرف البرلمان رئيسا للبلاد، ومنذ ذلك الحين لم يتنح عن منصبه إلى غاية اليوم. فقد تمت إعادة انتخابه أعوام 2003، 2010 و2017، وقد عدّل الدستور في 2015 لكي يتسنى له البقاء في السلطة حتى 2034.

إذا عرف بول كاغامي، النهوض برواندا بعد الحرب الأهلية وهو ما لقي إشادة، فمعارضوه ينتقدونه لعدم ضمانه للتداول على السلطة واحتكاره لها.

مقالات ذات صلة
وقف إطلاق النار بين أذربيجان والإنفصاليين الأرمن

وقف إطلاق النار بين أذربيجان والإنفصاليين الأرمن

الخبير الهولندي يصدم العالم: زلزال أقوى قادم!

الخبير الهولندي يصدم العالم: زلزال أقوى قادم!

الخارجية السعودية: اقتحام مستوطنين للأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين

الخارجية السعودية: اقتحام مستوطنين للأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب إيطاليا

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب إيطاليا

تونس بلا كهرباء.. انقطاع مفاجئ للتيار استمر لساعات   

تونس بلا كهرباء.. انقطاع مفاجئ للتيار استمر لساعات   

لحظة طرد سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة (فيديو)

لحظة طرد سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد