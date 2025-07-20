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الرئيس الزيمبابوي يزور القطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله

الشروق أونلاين
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الرئيس الزيمبابوي يزور القطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله
ح.م
رئيس جمهورية زيمبابوي

قام رئيس جمهورية زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، يوم الأحد، بزيارة إلى القطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله  وذلك في ثاني يوم من زيارته الرسمية إلى الجزائر.

وكان الرئيس الزيمبابوي مرفوقا خلال هذه الزيارة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.

وبالمناسبة، زار ضيف الجزائر الفضاء المخصص لعرض أهم مشاريع البحث العلمي والتكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما اطلع على عرض لمشاريع علمية واعدة للطلبة من مختلف جامعات الوطن، حيث قدمت له شروحات حو الابتكارات المعروضة.

وكان رئيس جمهورية زيمبابوي قد شرع، يوم السبت، في زيارة رسمية إلى الجزائر.

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