الرئيس السابق لاتحاد الحراش محمد العايب في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، صبيحة الخميس، الرئيس السابق لفريق اتحاد الحراش، محمد العايب، عن عمر يناهز الـ83 سنة.

وتوفي محمد العايب بعد تعرضه لأزمة قلبية صبيحة الخميس.

ويعد المرحوم محمد العايب من الوجوه الرياضية الجزائرية البارزة، حيث سبق له وأن ترأس فريق الحراش عدة مرات، كما ترأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من شهر أوت 1996 إلى غاية شهر ديسمبر من نفس السنة.

وقدم وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، تعازيه الخالصة، في وفاة المغفور له بإذن الله، محمد العايب.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة تعزية الوزير حماد، والتي قال فيها: “ببالغ الحزن و الأسى، و بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، بلغنا خبر وفاة المغفور له بإذن الله، محمد العايب الرئيس السابق لاتحاد الحراش”.

وأضاف: “أمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير الشباب والرياضة، السيد عبد الرحمان حماد، بخالص التعازي و صادق المواساة إلى أسرة الفقيد راجيا من الله عز و جل أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن السلوان، و أن يتغمدّه برحمته الواسعة و يسكنه فسيح جناته”.

وتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، وأعضاء المكتب الفيدرالي، بتعازيهم الخالصة لعائلة المرحوم وكل أسرة اتحاد الحراش.

كما قدمت عديد الأندية الجزائرية تعازيها إثر وفاة محمد العايب، على غرار اتحاد العاصمة، شبيبة القبائل، وجمعية الشلف، وغيرها من الفرق.