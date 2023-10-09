الرئيس السابق لـ”الفيفا” ينتقد قرار إقامة مونديال 2030 في ست دول

انتقد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، سيب بلاتر، قرار “الفيفا” بإقامة نهائيات كأس العالم 2030 في ست دول تنتمي إلى 3 قارات مختلفة.

وقال بلاتر، الذي تولى رئاسة “الفيفا” ما بين 1998 و2015، لصحيفة “سونتاغس بليك” السويسرية: “من العبث تمزيق أوصال البطولة بهذه الطريقة”.

وأضاف: “نهائيات كأس العالم يجب أن تكون حدثا متماسكا، نظرا لأهمية ذلك لهوية الحدث والتنظيم والزوار.. كان ينبغي إقامة كأس العالم 2030 في أميركا الجنوبية، بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق أول نسخة، والتي استضافتها أوروغواي وفازت بلقبها”.

“La phase finale de la Coupe du monde doit être un événement compact” pour garder l’identité de l’évènement, soutient le Suisse, ancien patron de l’instance dirigeante du football mondial, Sepp Blatterhttps://t.co/ErBWDXIyiV — TRT Afrika Français (@trtafrikaFR) October 9, 2023

وتابع: “لأسباب تاريخية كان من المفترض إقامة كأس العالم 2030 في أميركا الجنوبية فقط”.

وأعلن الفيفا، فوز إسبانيا والبرتغال والمغرب بتنظيم كأس العالم 2030، على أن تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الثلاث الأولى من الدورة، احتفالا بالذكرى المئوية لانطلاق للبطولة.