الرئيس السوري يزور الصين

وصل الرئيس السوري بشار الأسد يوم الخميس، إلى الصين، في زيارة رسمية ينتظر أن يلتقي خلالها مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا، إن الأسد “وصل صباح اليوم إلى مطار هانغتشو الصيني. في زيارة رسمية (إلى الصين)، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني”.

وأوضحت الوكالة أن الزيارة “تشمل عددا من اللقاءات التي سيجريها الأسد في مدينتي هانغتشو وبكين”. وسترافقه فيها زوجته أسماء الأسد.

كما يرافق الأسد وفد رسمي يضم عددا من الوزراء في الحكومة السورية، على غرار وزراء الخارجية والاقتصاد، يضيف المصدر.