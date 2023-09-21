-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الرئيس السوري يزور الصين

الشروق أونلاين
  • 128
  • 0
الرئيس السوري يزور الصين
ح.م
بشار الأسد في الصين

وصل الرئيس السوري بشار الأسد يوم الخميس، إلى الصين، في زيارة رسمية ينتظر أن يلتقي خلالها مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا، إن الأسد “وصل صباح اليوم إلى مطار هانغتشو الصيني. في زيارة رسمية (إلى الصين)، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني”.

وأوضحت الوكالة أن الزيارة “تشمل عددا من اللقاءات التي سيجريها الأسد في مدينتي هانغتشو وبكين”. وسترافقه فيها زوجته أسماء الأسد.

كما يرافق الأسد وفد رسمي يضم عددا من الوزراء في الحكومة السورية، على غرار وزراء الخارجية والاقتصاد، يضيف المصدر.

مقالات ذات صلة
ميلونشون يعد بتسوية شاملة للمهاجرين في حال وصوله للسلطة

ميلونشون يعد بتسوية شاملة للمهاجرين في حال وصوله للسلطة

الكرملين يؤكد: بوتين سيزور الصين

الكرملين يؤكد: بوتين سيزور الصين

كوبا تؤكد دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

كوبا تؤكد دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

رئيس ناميبيا : ندعو المغرب لدعم حق الصحراويين في تقرير مصيرهم

رئيس ناميبيا : ندعو المغرب لدعم حق الصحراويين في تقرير مصيرهم

موسكو غاضبة من باريس وأبلغت السفير الفرنسي بذلك

موسكو غاضبة من باريس وأبلغت السفير الفرنسي بذلك

أذربيجان تجتاح إقليم كاراباخ وأرمينيا تتهمها بممارسة التطهير العرقي

أذربيجان تجتاح إقليم كاراباخ وأرمينيا تتهمها بممارسة التطهير العرقي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد