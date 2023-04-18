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العالم

الرئيس السوري يستقبل وزير خارجية السعودية.. وهذا ما دار بينهما

الشروق أونلاين
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الرئيس السوري يستقبل وزير خارجية السعودية.. وهذا ما دار بينهما
ح.م
الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد يوم الثلاثاء، وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله. الذي يجري زيارة رسمية إلى دمشق.

وحسب بيان للرئاسة السورية، فقد بحث الأسد مع وزير الخارجية السعودي “العلاقات بين البلدين وملفات أخرى سياسية، عربية ودولية”.

وأكد الأسد في حديثه مع الأمير فيصل أن “الأخوّة التي تجمع العرب تبقى الأعمق والأكثر تعبيراً عن الروابط بين الدول العربية. وأن العلاقات السليمة بين سورية والمملكة هي الحالة الطبيعية التي يجب أن تكون”.

كما نوّه الرئيس السوري إلى أن “التغيرات التي يشهدها العالم، تجعل من التعاون العربي أكثر ضرورة في هذه المرحلة. لاستثمار هذه التغيرات لمصلحة الشعب العربي في أقطاره المختلفة”.

من جهته، أكد الوزير فيصل بن فرحان “وقوف المملكة ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها واستقرارها، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين والمهجّرين”.

وبحث الجانبان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، “الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية”.

وأكد وزير الخارجية السعودي في هذا السياق “أهمية تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم. واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية”.

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