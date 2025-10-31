الرئيس الصحراوي: ثورة الجزائر جعلت من شعبها مثالا لكل شعوب المعمورة

قال الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي إن ثورة الأول من نوفمبر في الجزائر، جعلت من شعبها “مثالا لكل شعوب المعمورة في روح التحدي والصبر والجلد والإيمان الراسخ والاستعداد للتضحية والعطاء، فداء للوطن”.

جاء هذا في رسالة تهنئة بعثها الرئيس غالي إلى رئيس الجمهورية عيد المجيد تبون، بمناسبة حلول الذكرى الـ71 لثورة التحرير المجيدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية.

حيث عبّر غالي لنظيره الجزائري عن “أحرّ التهاني وأصدق الأماني بمزيد من التقدم والرقي والازدهار. راجيا له موفور الصحة والعافية، وكل التوفيق والنجاح والسداد في مهامه السامية النبيلة”.

قبل أن يجدّد الإشادة بـ”وقوف الجزائر المبدئي مع كفاح الشعب الصحراوي العادل.. انسجاما مع تاريخها، وتمسّكا بقناعتها في دعم الشرعية الدولية وحقوق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال”.

نص الرسالة: