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الرئيس الصحراوي في مراسم تنصيب رئيس نيجيريا الجديد

الشروق أونلاين
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الرئيس الصحراوي في مراسم تنصيب رئيس نيجيريا الجديد
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الرئيس الصحراوي في نيجيريا

يشارك الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بعاصمة نيجيريا أبوجا في مراسم تنصيب الرئيس النيجيري المنتخب سيواجو بولا أحمد تينوبو.

ويأتي حضور الرئيس غالي لهذه المراسم حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية “ضمن الصور التي تعبر عن مدى عمق عرى الصداقة والتعاون بين البلدين”.

وشارك الرئيس الصحراوي يوم الأحد، في مأدبة عشاء أقامها رئيس نيجيريا المنتهية ولايته محمد بوخاري، على شرف رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في حفل التنصيب.

ويؤدي سيواجو بولا أحمد تينوبو اليمين الدستورية هذا الإثنين، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم من القارة الإفريقية وخارجها.

ويمثل الجزائر في هذه المراسم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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