الرئيس الصحراوي يبعث رسالة إلى عبد المجيد تبون

أرسل الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، إلى الرئيس عبد المجيد تبون، رسالة بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لاندلاع ثورة نوفمبر.

بعث الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، إلى الرئيس عبد المجيد تبون، رسالة بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لاندلاع ثورة نوفمبر. رسالة توجه عبرها للرئيس تبون و”الشعب الجزائري الشقيق قاطبة، بأحر التهاني وأصدق الأماني بمزيد من التقدم والرقي والازدهار”.

الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، اعتبر “أن هذه المناسبة الخالدة ستبقى تحتل مكانة سامية ومتميزة، ليس فقط في تاريخ الجزائر وشعبها الأبي، ولكن في تاريخ البشرية جمعاء، وهي التي جاءت إيذاناً باندلاع الحرب التحريرية المظفرة التي رسخت وإلى الأبد حتمية انتصار الإرادة الحرة والسيدة للشعوب المكافحة، المضطهدة والمظلومة، والهزيمة التي لا مرد لها لقوى الظلم والطغيان والاستعمار.”

وأضاف “وككل شعوب العالم، ينظر الشعب الصحراوي إلى شقيقه الجزائري بكل تقدير وتثمين، وهو الذي خاض بشجاعة منقطعة النظير واستعداد لا محدود للتضحية والعطاء من أجل الحرية والاستقلال”.

كما عبر الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، عن شكره لمواقف الجزائر تجاه القضية الصحراوية، أكد “إصرار شعبنا على المضي على درب الكفاح والنضال، بكل السبل المشرعة، وله في شقيقه الجزائري خير مثال وأفضل نبراس، حتى بلوغ أهدافه العادلة في استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني.”