الرئيس الصحراوي يحذر من السياسات العدوانية للمغرب وتحالفاته المشبوهة

أكد على تعزيز التشاور مع أشقاء المنطقة للتصدي للتهديدات

حذر الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، من السياسات العدوانية لدولة الإحتلال المغربي التي “إنخرطت في مسلسل خطير من التحالفات المشبوهة مع قوى الإستعمار والصهيونية”، مع “تهديد أمن و إستقرار شعوب وبلدان المنطقة”.

جاء ذلك في كلمة للرئيس ابراهيم غالي خلال ترأسه لأشغال الدورة العادية الثانية للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، والتي تطرق فيها إلى أوجه الكفاح وتطورات القضية الصحراوية على الساحة الجهوية والدولية.

وبهذه المناسبة، حذر الرئيس الصحراوي من السياسات العدوانية لدولة الاحتلال المغربي، التي قال أنها “انخرطت في مسلسل خطير من التحالفات المشبوهة مع قوى الاستعمار والصهيونية، وتمرير وتسهيل أجنداتها وتهديد أمن واستقرار شعوب وبلدان منطقتنا، ناهيك عن تشجيعها ودعمها بالمخدرات وغيرها، لعصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل”. واستطرد في السياق : “نجدد إرادتنا وعزمنا على تعزيز التشاور والتنسيق مع جميع أشقائنا في المنطقة للتصدي لكل هذه المخاطر والتهديدات”.

وبخصوص العمل النضالي لشعبه، أعرب الرئيس غالي عن إشادته بما يقوم به الصحراويون في كل مواقع تواجدهم، منوها بما جسدوه من تجاوب ومسؤول ية والتزام لتنفيذ البرامج الوطنية، على مختلف الواجهات، في الداخل كما في الخارج.

وتوجه بتحية خاصة إلى جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذي أكد أنه “ظل مواظبا، بكل تحد وعزم وثبات وإصرار، على تنفيذ مهامه القتالية”، فهو -يقول الرئيس غالي- “لا يتوقف عن دك حصون وجحور الغزاة المحتلين، على طول جدار الذل والعار”.

من جانب آخر، نوه غالي بما شهدته القضية الصحراوية في الفترة المنصرمة من حضور معتبر على الساحة الدولية، إلى جانب تعزيز الجمهورية الصحراوية لمكانتها كعضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي وعلى مختلف الساحات الدولية، على غرار أمريكا اللاتينية وأوروبا.

وبخصوص تخليد الشعب الصحراوي للذكرى الخمسين المزدوجة لتأسيس جبهة البوليساريو و اندلاع الكفاح المسلح ضد الوجود الاستعماري، فقد اعتبر الرئيس غالي أن هذا الحدث كان بمثابة تجديد للوفاء لعهد الشهداء، وتعزيز لعرى الوحدة الوطنية، ورسالة حاسمة من الشعب الصحراوي ” مؤداها أنه لا شيء سيحول دون مضيه قدما في معركته المصيرية من أجل التمتع بكل حقوقه المشروعة، على غرار كل شعوب العالم، في التحرر والانعتاق وبسط سيطرة دولته المستقلة على كامل ترابها الوطني”.

وأكد في السياق تشبث جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، “بتنفيذ إرادته السيدة وقراره الحاسم، المستند إلى الشرعية الدولية”، كما تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في تطبيق ميثاقها وقراراتها بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وإنهاء الاحتلال العسكري المغربي الغاشم لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية.