الرئيس الصحراوي يشارك في القمة 37 لمؤتمر الاتحاد الافريقي

وصل رئيس جمهورية الصحراء الغربية، إبراهيم غالي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي.

وكان في استقبال ابراهيم غالي، على أرضية المطار عن الجانب الإثيوبي المكلف بالبروتوكولات، وعن الجانب الصحراوي وزير الشؤون الخارجية محمد سيداتي، السفير المكلف بإفريقيا محمد يسلم بيسط، وزير التربية والتعليم والتكوين المهني خطري آدوه، وزير الصحة العمومية السالك بابا حسنة، السفير الدائم لدى الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا لمن أباعلي، المستشار القانوني برئاسة الجمهورية أحمد سيدأعلي، وأعضاء من السفارة الصحراوية بإثيوبيا.

الدورة تنطلق هذا السبت وتدوم يومين، وستناقش جدول الأعمال المرفوع من الدورة 44 للمجلس التنفيدي لدول الاتحاد الإفريقي والذي يتطرق إلى جميع الجوانب التي تخص القارة وعلاقاتها بالكيانات والمنظمات الدولية، والاتفاقيات سواء على مستوى القارة أو مع هيئات دولية.