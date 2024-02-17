-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الرئيس الصحراوي يشارك في القمة 37 لمؤتمر الاتحاد الافريقي

الشروق أونلاين
  • 701
  • 0
الرئيس الصحراوي يشارك في القمة 37 لمؤتمر الاتحاد الافريقي

وصل رئيس جمهورية الصحراء الغربية، إبراهيم غالي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي.

وكان في استقبال ابراهيم غالي، على أرضية المطار عن الجانب الإثيوبي المكلف بالبروتوكولات، وعن الجانب الصحراوي وزير الشؤون الخارجية محمد سيداتي، السفير المكلف بإفريقيا محمد يسلم بيسط، وزير التربية والتعليم والتكوين المهني خطري آدوه، وزير الصحة العمومية السالك بابا حسنة، السفير الدائم لدى الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا لمن أباعلي، المستشار القانوني برئاسة الجمهورية أحمد سيدأعلي، وأعضاء من السفارة الصحراوية بإثيوبيا.

الدورة تنطلق هذا السبت وتدوم يومين، وستناقش جدول الأعمال المرفوع من الدورة 44 للمجلس التنفيدي لدول الاتحاد الإفريقي والذي يتطرق إلى جميع الجوانب التي تخص القارة وعلاقاتها بالكيانات والمنظمات الدولية، والاتفاقيات سواء على مستوى القارة أو مع هيئات دولية.

مقالات ذات صلة
الحكومة الإسبانية تشرح موقفها من القضية الصحراوية

الحكومة الإسبانية تشرح موقفها من القضية الصحراوية

محادثات جديدة بين عطاف وبلينكن حول تطورات الأوضاع في غزة

محادثات جديدة بين عطاف وبلينكن حول تطورات الأوضاع في غزة

أمير الكويت يحل مجلس الأمة

أمير الكويت يحل مجلس الأمة

باتيلي يحذر من تدحرج كرة الحرب السودانية إلى ليبيا

باتيلي يحذر من تدحرج كرة الحرب السودانية إلى ليبيا

عطاف يدعو لتعبئة جهود مختلف الأطراف الدولية لدعم مسار السلام جنوب السودان

عطاف يدعو لتعبئة جهود مختلف الأطراف الدولية لدعم مسار السلام جنوب السودان

تشاد تعلن حالة الطوارئ الغذائية

تشاد تعلن حالة الطوارئ الغذائية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد