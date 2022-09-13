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الرئيس الصحراوي يشارك في مراسم تنصيب رئيس كينيا الجديد

الشروق أونلاين
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الرئيس الصحراوي يشارك في مراسم تنصيب رئيس كينيا الجديد
أرشيف
الرئيس الصحراوي

شارك الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يوم الثلاثاء،  في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب في كينيا وليام صامويل روتو.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الصحراوية، فقد استقبل الرئيس غالي في مطار نيروبي الدولي من قبل وفد حكومي رسمي.

كما حظي الأمين العام لجبهة البوليساريو “باستقبال شعبي حار لدى وصوله إلى ملعب كاساراني في نيروبي، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس روتو”.

ورافق غالي في زيارته إلى كينيا كل من عبداتي أبريكة المستشار بالرئاسة الصحراوية، وحميدة الحافظ الأمين العام لوزارة الخارجية الصحراوية، و أباه المد سفير الصحراء الغربية بكينيا.

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