الرئيس الصحراوي يطلب من دي ميستورا اتخاذ “خطوات عملية”

جدد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، خلال استقباله يوم أمس، السبت 5 أفريل، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، مطالبته الأمم المتحدة بإتخاذ خطوات عملية لتمكين بعثة المينورسو من استكمال تنفيذ ولايتها من خلال تطبيق خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية القائمة على استفتاء تقرير المصير.

وعقب اللقاء، وفي تصريح إعلامي، أكد ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، أن مشاورات الرئيس الصحراوي مع المبعوث الأممي “كانت دائما الفرصة للتأكيد على الإطار القانوني للقضية الصحراوية وعلى تمسك الطرف الصحراوي بحقه في الحرية والاستقلال.”

أما عضو المجلس الوطني الصحراوي، عبيدة حضية، من جانبها وفي تصريح لـ”الشروق نيوز”، قالت إن الشعب الصحراوي في انتظار الجديد الذي ستاتي به هذه الزيارة الرابعة لممثل الأمم المتحدة وفي “انتظار حل في استفتاء حر، عادل، شفاف ونزيه يحصل من خلاله الشعب الصحراوي على حريته واستقلاله على كامل ترابه الوطني “.

وكان دي ميستورا قد التقى خلال زيارته بالقيادة الصحراوية وبممثلي الشعب الصحراوي، وفعاليات المجتمع المدني، واطلع على جوانب من كفاح الصحراويين.

ويقوم ستافان دي ميستورا بجولة في المنطقة لإعداد تقريره الذي من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن قبل عقد جلسة في منتصف أفريل لمناقشة قضية الصحراء الغربية، التي يحتلها المغرب منذ عام 1975.

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وسيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة إحاطة مغلقة ومشاورات في 14 أفريل الجاري حول آخر التطورات في الصحراء الغربية. ومن المنتظر أن يتحدث الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، ألكسندر إيفانكو، وكذا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، خلال هذا الاجتماع.