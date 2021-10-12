استقبل الرئيس ألكسندر فوتشيتش، الثلاثاء، الفريق السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي سلمه رسالة خطية من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني: في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية إلى جمهورية صربيا، حظي السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم 12 أكتوبر2021، باستقبال من قبل رئيس جمهورية صربيا، السيد ألكسندر فوتشيتش، حيث اغتنم هذه الفرصة لتسليمه رسالة خطية من قبل السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وبلغه تحياته شخصيا ولكافة الشعب الصربي الصديق.

بيان وزارة الدفاع

في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية إلى جمهورية صربيا، حظي السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم 12 أكتوبر2021، باستقبال من قبل رئيس جمهورية صربيا، السيد ألكسندر فوتشيتش، حيث اغتنم هذه الفرصة لتسليمه رسالة خطية من قبل السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وبلغه تحياته شخصيا ولكافة الشعب الصربي الصديق.

اللقاء الذي حضره سفير الجزائر ببلغراد والوفد العسكري المرافق، وعن الجانب الصربي كل من وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة الصربية وسفير صربيا بالجزائر والرئيس المدير العام لشركة “Yugoimport”، كان أيضا فرصة اغتنمها السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للتطرق لعلاقات التعاون الجزائري-الصربي، التي تعود جذورها إلى سنوات الخمسينات من القرن الماضي، أي إلى فترة ثورتنا التحريرية المظفرة، وقد تعزز هذا الموروث بعد الاستقلال، يضيف السيد الفريق، من خلال تبادلات متعددة الأشكال، وتعاون دبلوماسي وثيق، لاسيما في إطار منظمة دول عدم الانحياز، التي كان من بين زعمائها الرئيسان الراحلان هواري بومدين وجوزيف بروز تيتو، اللذان عملا مخلصين على رفع تحديات تلك الحقبة التاريخية الهامة.

كما كان للسيد الفريق، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لقاء مع رئيس أركان القوات المسلحة الصربية، الفريق أول ميلان موزيلوفتش، بحضور الوفد العسكري الجزائري المرافق وإطارات سامية من الجيش الصربي، حيث تناولت المحادثات مختلف مجالات الشراكة والتعاون العسكري بين جيشي البلدين الصديقين.

هذا وقد كان السيد الفريق، قد حضر صبيحة اليوم مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة “Partner-2021″، التي أشرف عليها السيد ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا.

وبعد مراسم الافتتاح، طاف السيد الفريق والوفد المرافق له، بأقسام المعرض وتعرف عن قرب على مختلف الأسلحة ومنظومات الأسلحة الحديثة المعروضة، حيث استمع إلى شروحات وافية وعروض قدمها ممثلو الشركات المنتجة.

ومساء الأحد، وصل الفريق السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى مطار العاصمة الصربية بلغراد على رأس وفد عسكري ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الزيارة تأتي تلبية للدعوة التي وجهها رئيس جمهورية صربيا أليكساندر فويتشيتش لحضور فعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة “Partner – 2021”.

وأضاف البيان أن الفريق شنقريحة كان في استقباله وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش مرفوقا بعدد من ضباط القوات المسلحة الصربية وسفير الجزائر ببلغراد.

الفريق شنقريحة في زيارة إلى صربيا للمشاركة في المعرض الدولي للأسلحة

يشرع رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق السعيد شنقريحة، الأحد، في زيارة إلى جمهورية صربيا للمشاركة في المعرض الدولي للأسلحة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني سيشرع الفريق شنقريحة بزيارة رسمية إلى جمهورية صربيا، ابتداء من 10 أكتوبر 2021 وهذا بدعوة من وزير دفاع جمهورية صربيا.

وأوضح المصدر ذاته أن الفريق شنقريحة سيشارك في فعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة “2021 – Partner”، المنظم ببلغراد من 11 إلى 13 أكتوبر 2021.