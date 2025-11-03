الرئيس الصيني يؤكد رغبة بلاده في توسيع التعاون مع الجزائر

أكد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات مع الجزائر وتعميق التبادل والتعاون في مختلف المجالات، بما يحقق إنجازات جديدة للبلدين.

وفي رسالة تهنئة بعثها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة نوفمبر، قدم الرئيس الصيني نيابة عن حكومة بلاده وشعبها أصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى الجزائر قيادة وشعبا في هذه المناسبة الوطنية الخالدة.

وأشاد الرئيس الصيني بعمق العلاقات التي تجمع البلدين منذ 67 عاما من إقامة العلاقات الدبلوماسية، مؤكدا أنها شهدت تطورا متواصلا ومسارا مستقرا، أحرز التعاون العملي في ظلها نتائج مثمرة.

كما جدد شي جينبينغ حرصه البالغ على تطوير العلاقات الثنائية، معربا عن استعداده للعمل المشترك من أجل توطيد الصداقة والثقة المتبادلة وتعميق التبادل والتعاون في كافة المجالات، بما يحقق إنجازات جديدة، للشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين الصين والجزائر.