الرئيس الصيني يعد بتوحيد الصين وضم تايوان

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطاب ألقاه اليوم، الأحد 31 ديسمبر، بمناسبة العام الجديد بالاقتصاد الصيني كما وعد كذلك بتوحيد الصين وضم تايوان.

في خطابه، الذي نقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية، قال جين بينغ أن الإقتصاد الصيني أكثر صمودا وأكثر ديناميكية من ذي قبل. مؤكدا أن “المنتجات المصممة والمصنوعة في الصين” تحضى “بشعبية كبيرة لدى المستهلكين”، منها موديلات الهواتف، ليضيف “وتشكل سيارات الطاقة الجديدة، وبطاريات الليثيوم، والمنتجات الكهروضوئية، شهادة جديدة على براعة التصنيع في الصين.” وقال الرئيس الصيني في خطابه، إنه خلال سنة 2023، انتصر اقتصاد البلاد على العاصفة.

الرئيس الصيني قال أيضا في خطابه أن عام 2024 سيصادف الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا أن الصين “سوف تتوحد من جديد”. ويضيف جين بينغ “ينبغي لجميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان أن يتقيدوا بحس مشترك للهدف وأن يشاركوا في مجد تجديد شباب الأمة الصينية.”