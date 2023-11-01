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الجزائر

الرئيس الصيني يهنئ الجزائر بمناسبة ذكرى 1 نوفمبر

الشروق أونلاين
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الرئيس الصيني يهنئ الجزائر بمناسبة ذكرى 1 نوفمبر
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لقاء سابق بين الرئيسين

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، ‏برقية تهنئة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، بمناسبة الذكرى الـ69 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية.

وتقدّم الرئيس شي في برقيته، حسب ما ذكرته السفارة الصينية “بالتهاني الحارة، والتمنيات الطيبة إلى الرئيس تبون والجزائر الصديقة حكومة وشعبا”.

وكان الرئيس تبون قد وجّه يوم الثلاثاء، رسالة إلى المواطنين. بمناسبة الذكرى الـ 69 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، المصادفة للفاتح نوفمبر من كل عام.

وقال الرئيس تبون في رسالته إن مناسبة هذه الذكرى تتزامن مع “التداعيات الخطيرة لتمادي الاحتلال الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني. واستمراره في اقتراف جرائم الإبادة في غزة”.

قبل أن يبرز “ثبات موقف الجزائر، الـمعبّر عن الوفاءِ لتاريخها الـمجيد، ولرسالة نوفمبر الخالدة في نُصرة الحقّ، على التمسُّك بدعمِ الشَّعب الفلسطيني وقضيتِه العادلة”.

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