الرئيس الفرنسي: سنرسل طائرتين إلى الجزائر للمساعدة في إخماد الحرائق

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن طائرات من نوع كنديان مختصة في اخماد الحرائق، ستصل الجزائر بداية من الخميس.

وجاء في تغريدة نشرها الرئيس الفرنسي، عبر حسابه على تويتر، “في مواجهة المآسي التي تواجه أصدقاء فرنسا، فإن تضامننا صريح مع الشعب الجزائري.”

وأضاف الرئيس ماكرون “أريد أن أقدم دعمنا الكامل، اعتبارًا من يوم غد ، سيتم إرسال طائرتين من نوع كنديان للمساعدة على اخماد الحرائق في منطقة القبائل التي تنتشر بها النيران.”