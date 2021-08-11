الرئيس الفرنسي: سنرسل طائرتين إلى الجزائر للمساعدة في إخماد الحرائق
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن طائرات من نوع كنديان مختصة في اخماد الحرائق، ستصل الجزائر بداية من الخميس.
وجاء في تغريدة نشرها الرئيس الفرنسي، عبر حسابه على تويتر، “في مواجهة المآسي التي تواجه أصدقاء فرنسا، فإن تضامننا صريح مع الشعب الجزائري.”
Face aux drames auxquels sont confrontés les amis de la France, notre solidarité est sans réserve. Au peuple algérien, je veux apporter tout notre soutien. Dès demain, deux Canadairs et un avion de commandement seront déployés en Kabylie en proie à de violents incendies.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 11, 2021
وأضاف الرئيس ماكرون “أريد أن أقدم دعمنا الكامل، اعتبارًا من يوم غد ، سيتم إرسال طائرتين من نوع كنديان للمساعدة على اخماد الحرائق في منطقة القبائل التي تنتشر بها النيران.”