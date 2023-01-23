الرئيس الفرنسي يستقبل الفريق أول شنقريحة

في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى فرنسا، اُستُقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الإثنين، من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد سلّم الفريق أول شنقريحة رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى نظيره الفرنسي.

وكان في استقبال رئيس أركان الجيش الجزائري، لدى وصوله إلى مطار باريس بورجي بفرنسا، كل من العميد إيريك بيلتيي، المكلّف بالعلاقات الدولية العسكرية لدى قيادة أركان الجيوش الفرنسية، وسفير الجزائر بفرنسا.

وشرع الفريق أول شنقريحة في زيارة رسمية إلى فرنسا، بدعوة من رئيس أركان الجيوش الفرنسية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع “بدعوة من الفريق أول تيري بورخارد رئيس أركان الجيوش الفرنسية، يشرع الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة رسمية إلى فرنسا ابتداء من اليوم”.

وحسب البيان فإن الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية، حيث ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الإهتمام المشترك.

وفي 26 أوت 2022، استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، سيبستيان لوكورنو، وزير الجيوش الفرنسية، مرفوقا برئيس أركان الجيوش، الفريق أول تييري بوركار.